F1: Michael Masi deixa a FIA | AutoSport

Michael Masi deixou a FIA. O diretor de corrida que no ano passado tomou decisões polémicas, especialmente no último GP do ano que deu o título a Max Verstappen, está de saída da FIA. Numa declaração, o órgão federativo confirmou a saída de Masi:

“A FIA confirma que Michael Masi decidiu deixar a FIA e mudar-se para a Austrália para estar mais perto da sua família e enfrentar novos desafios. Por um período de três anos foi Director de Corrida de Fórmula 1 da FIA e Delegado de Segurança após a súbita morte de Charlie Whiting em 2019, desempenhando as numerosas funções que lhe foram confiadas, de uma forma profissional e dedicada. A FIA agradece-lhe pelo seu empenho e deseja-lhe o melhor para o futuro.”