F1, Michael Masi: “Corridas em sentido inverso nunca foram hipótese”

Michael Masi, diretor de corrida da Fórmula 1 explicou porque é que a FIA nunca considerou a ideia de correr em sentido contrário em pistas como o Red Bull Ring e Silverstone, onde a F1 planeia realizar dois Grandes Prémios em semanas consecutivas: “Todos os circuitos e a infraestrutura de segurança são concebidos de acordo com uma determinada direção. Por exemplo, quando um carro avaria, as aberturas da pista estão todas direcionadas num determinado sentido e se existissem corridas na direção oposta, todo esse tipo de coisas que foi pensado duma forma, não faria sentido. Embora fosse bom ter circuitos em que desse para correr em ambos os sentido, em determinadas zonas ou em toda a pista, seriam uma tarefa muito mais desafiante pois envolveria, literalmente, uma mudança completa da forma como as barreiras são dispostas. A quantidade de trabalho seria astronómica para que isso acontecesse”.