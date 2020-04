F1: Michael Latifi ajuda a Williams

A Fórmula 1 encontra-se num momento difícil, com a pandemia coronavírus (COVID-19). Quase todas as equipas estão em lay off e a Williams não é excepção.

Apesar disso, a Williams parece ter ganho um balão de oxigénio, com a ajuda de Michael Latifi, pai do piloto da equipa, Nicholas Latifi.

De acordo com o jornal inglês Telegraph, a empresa Latrus Racing, em que Latifi é dono, já fez um empréstimo à equipa da Williams. O jornal britânico reporta um valor a rondar os 50 milhões de libras.

De acordo com o Telegraph, os carros da equipa estão avaliados em 20 milhões de libras, com os edifícios e os terrenos a valerem cerca de 30.7 milhões de libras.

A equipa, que tem tido muitas dificuldades em termos desportivos nas duas últimas temporadas, registou uma perda de 20.9 milhões de libras em relação às receitas do primeiro semestre do ano passado.