F1: Miami vai receber a F1 até 2041

A Fórmula 1 prolongou o seu acordo com a South Florida Motorsports, garantindo que o Grande Prémio de Miami permanecerá no calendário até 2041, tornando-o o evento com contrato mais longo na história da F1. Desde a sua estreia em 2022, a corrida tornou-se uma grande atração, combinando a emoção na pista com entretenimento de alto nível e atraindo 275.000 fãs em 2024. Também teve um impacto significativo na economia local, gerando mais de $1 mil milhões em três anos, e apoiou programas comunitários, estágios e empresas locais.

Reconhecido como o Promotor do Ano de 2024, o evento de Miami é realizado no circuito de 5,41 km em torno do Hard Rock Stadium. A corrida atingiu um recorde de 3,1 milhões de telespectadores nos EUA em 2024, onde Lando Norris conquistou a sua primeira vitória no Grande Prémio. Os vencedores anteriores incluem Max Verstappen em 2022 e 2023. A liderança da F1 elogiou o rápido sucesso do evento e o compromisso com a inovação e o envolvimento local.