F1: Mercedes W15 não é “outro patinho-feio”, dizem Hamilton e Russell | AutoSport

O Mercedes W15 mostra potencial, mas precisa de desenvolvimento. É este o ponto da situação atual da equipa, com os seus pilotos, George Russell e Lewis Hamilton, confiantes nas capacidades do W15, que já demonstrou ser rápido em treinos, mas perdeu sempre performance na qualificação, o que se refletiu nos resultados da corrida. A Mercedes acredita que precisa melhorar acertos e extrair mais performance do carro, mas apesar dos problemas iniciais, o W15 não é visto como um retrocesso em relação aos carros de 2022 e 2023 e a equipa espera evoluir ao longo da temporada e lutar com a Red Bull, Ferrari e McLaren.

George Russell e Lewis Hamilton expressaram otimismo de que haverá muito mais por extrair do Mercedes W15 à medida que a temporada de 2024 se desenvolve, dizendo que o carro já mostrou sinais de ser “genuinamente rápido” e com “muito potencial”.

A Mercedes entrou no ano procurando corrigir os erros de 2022 e 2023, com os Flechas de Prata até agora ‘lutando’ para causar impacto na nova era de efeito de solo da F1, marcando apenas uma vitória nessas duas campanhas, em 2022 e 2023.

Depois de muitas mudanças no seu pacote durante o inverno, os primeiros sinais foram encorajadores, com Hamilton e Russell a liderarem o primeiro dia de treinos na abertura do Bahrein e o último a garantir um lugar na segunda linha da grelha, caindo apenas da luta pelo pódio no dia da corrida devido a problemas de arrefecimento do carro.

Embora a Mercedes tenha achado a segunda ronda da época no ultrarrápido Circuito de Jeddah Corniche, na Arábia Saudita, mais desafiante, perdendo para a Red Bull, Ferrari, McLaren e Aston Martin na qualificação e na corrida, ambos os pilotos sentem que têm uma base forte para trabalhar no W15 e esperam conseguir mais desempenho: “Penso que basta olhar para o potencial e para o desempenho que mostrámos na FP1 e FP2 nas duas últimas corridas”, disse Russell. “Estávamos genuinamente rápidos e o desempenho foi-se embora na qualificação – temos algumas ideias sobre o que poderá ter acontecido.

“Penso que também é importante lembrar que só fizemos três dias de treinos e duas corridas, e penso que se compararmos com uma equipa de futebol – se fizeram três dias de treinos juntos nos dois primeiros jogos da época, ainda estão a perceber como tirar o máximo partido uns dos outros e maximizar a equipa.

“É mais ou menos aí que nos encontramos neste momento e a situação está tão próxima entre as quatro equipas depois da Red Bull, que pode facilmente mudar.”

Hamilton, que irá para a Ferrari no final da época, fez eco dos comentários de Russell ao negar que a Mercedes esteja a lidar com um carro tão desafiante como os seus antecessores W14 e W13: “Definitivamente não tem nada a ver”, sublinhou o sete vezes campeão do mundo. “Penso que temos um carro fantástico e que tem muito potencial, mas acho que não o maximizamos através da afinação e, em última análise, através de erros. Obviamente, não ficámos satisfeitos com o desempenho nas duas primeiras corridas, mas penso que o carro tem muito mais potencial que ainda não exploramos. É nisso que todos se concentram, em tentar compreender o carro, e esperamos que este fim de semana seja um passo em frente.

Foi feito um grande trabalho – todos estão concentrados nos números e sinto-me positivo para este fim de semana. Tivemos duas corridas não muito boas, mas há um longo caminho pela frente.”

A Mercedes está em quarto na classificação dos construtores com 26 pontos antes do Grande Prémio da Austrália, dois atrás da McLaren, 23 atrás da Ferrari e 61 atrás da líder Red Bull.