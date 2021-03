F1: Mercedes voltou à pista

Depois de três de teste em que a Mercedes não mostrou o nível que se esperava, a equipa voltou hoje à pista para o dia de filmagens.

A Mercedes não fez o habitual shakedown em Silverstone e preferiu usar o dia de filmagens no Bahrein depois do teste. Valtteri Bottas voltou ao volante do W12 para mais 100 km em pista que ajudarão a equipa a tentar limar algumas arestas, depois de ter sido uma das equipas que menos voltas fez este ano.

Bahrain. We just can't get enough of it. 😉 pic.twitter.com/18rut27ySA