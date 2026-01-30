F1: Mercedes volta a assumir em exclusivo o fornecimento do Safety Car e Medical Car

A Mercedes-AMG voltará a assumir, em exclusivo, a responsabilidade pelo fornecimento dos Safety Car e Medical Car da Fórmula 1 a partir de 2026, abrangendo todos os Grandes Prémios e os testes de pré-temporada no Bahrein. Depois de partilhar essa função com a Aston Martin desde 2021, a marca alemã volta a ser a fornecedora em exclusivo.

A parceria entre a Fórmula 1 e a Mercedes celebra este ano três décadas desde a estreia do primeiro Safety Car da marca, ocorrida no Grande Prémio de França de 1996. Em 2025, no circuito de Austin, a construtora assinalou a sua 500.ª corrida como fornecedora oficial deste serviço. Ao longo desse percurso, foram utilizados 13 modelos diferentes como carros de segurança e oito como viaturas médicas.

Desde 2022, o Mercedes-AMG GT Black Series tem sido utilizado como Safety Car oficial da FIA, enquanto o GT 63 S 4MATIC+ desempenha as funções de Medical Car. Ambos os modelos continuam igualmente ao serviço das categorias de apoio, como a Fórmula 2 e a Fórmula 3, recebendo manutenção regular e apoio técnico especializado por parte da Mercedes-AMG, a partir da sua base em Affalterbach.

Outro marco relevante está previsto para Melbourne, no arranque da temporada, quando Bernd Mayländer atingirá a marca de 500 Grandes Prémios como piloto oficial do Safety Car. O alemão ocupa essa função desde o ano 2000, tornando-se uma das figuras mais duradouras do paddock.

Christoph Sagemüller, diretor da Mercedes-AMG Motorsport, sublinhou a importância estratégica deste papel: “A segurança é um valor absolutamente central da nossa marca e dos nossos produtos. É por isso que fornecemos o Safety Car e o Medical Car oficiais da FIA na Fórmula 1 desde 1996. A partir da temporada de 2026, os carros oficiais da FIA Fórmula 1 voltarão a ostentar a estrela em todos os eventos.”

Sagemüller concluiu: “Desta forma continuaremos a dar um contributo ativo para a segurança na categoria rainha do desporto motorizado. Para a Mercedes-AMG, a Fórmula 1 não é apenas uma plataforma desportiva, mas também um ambiente onde o desempenho, a fiabilidade e a segurança dos nossos veículos se tornam visíveis em condições extremas.”