F1: Mercedes vai continuar a evoluir W14 | AutoSport

A Mercedes tem dois objetivos até final da atual temporada: conquistar o segundo lugar do campeonato mundial de construtores de Fórmula 1 e compreender melhor o seu monolugar para desenvolver o próximo carro. Para isso, vai continuar a evoluir o W14, potenciando vantagem competitiva em relação à Ferrari e ao mesmo tempo, encontrar soluções que podem ser usadas no próximo monolugar.

O período pós-temporada é usado para o desenvolvimento mais profundo, mas a Mercedes quer usar o W14 quase como carro de testes para encontrar soluções para alguns problemas que ainda deteta. “Embora tenhamos de aproveitar o inverno para fazer um desenvolvimento mais fundamental do W15, há muitas coisas que podemos fazer com o carro atual que o tornarão mais rápido e ajudarão a nossa aprendizagem e compreensão para desenvolver o carro do próximo ano, e é isso que já temos feito e continuaremos a fazer”, esclareceu a responsável de estratégia da equipa de Brackley, Rosie Wait.

Apesar de serem componentes que foram pensados anteriormente, estando em produção, a equipa espera “que aumentem o desempenho e tornem o carro atual mais rápido, mas são todas especificamente direcionadas para áreas em que precisamos de aprofundar os nossos conhecimentos. E as coisas que aprenderemos com os testes deste ano serão diretamente integradas no desenvolvimento do W15”, sublinhou a mesma responsável, acrescentando que “também não podemos esquecer o facto de estarmos numa luta muito dura pelo segundo lugar com a Ferrari e essa posição no campeonato é muito importante para todos nós”. Não houve qualquer menção a qual será a prova onde as evoluções serão introduzidas ou se serão faseadas, mas Andrew Shovlin já tinha afirmado antes que há “projetos interessantes” programados ainda para este ano e que são já a pensar no carro do próximo ano, um monolugar “significativamente” diferente do atual, disse o engenheiro da Mercedes.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA