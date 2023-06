F1: Mercedes vai apostar fortemente no desenvolvimento da suspensão | AutoSport

Só acontecerá em 2024 para a Mercedes poder manter-se dentro do limite orçamental, garantiu Andrew Shovlin, mas a equipa garante que a atualização da suspensão apresentada no Mónaco sugeriu que podem beneficiar muito mais desta área do monolugar. Como tal, a Mercedes vai apostar no desenvolvimento destes componentes.

Segundo o engenheiro da Mercedes, a suspensão foi revista dentro do pacote de desenvolvimento apresentado no W14 para melhorar o fluxo de ar. Das atualizações, os famosos novos flancos (ou apenas ‘os’ flancos, uma vez que o conceito seguido pela equipa até aquela corrida era o ‘zeropod’) foram apenas a face mais visível das mudanças no monolugar, visto que conforme o explicado por Shovlin, os ganhos com a revisão da suspensão foram maiores do que a equipa esperava, servindo para trazer mais estabilidade ao carro, algo que os pilotos agradeceram.

“Tentamos brincar com a geometria para influenciar a plataforma aerodinâmica e tentar obter um pouco mais de estabilidade no carro”, afirmou Andrew Shovlin, citado pelo Motorsport.com. “Provavelmente deu-nos mais liberdade, porque o problema que tínhamos antes era conseguir uma frente ‘forte’ quando era preciso no ‘apex’ da curva e uma boa estabilidade à entrada quando se travava a fundo e se virava. Esse compromisso foi algo que não conseguimos resolver. Ficamos sempre com uma traseira descompensada na entrada ou com pouca aderência na frente no ‘apex’. Por isso, esperamos que isso nos tenha levado na direção certa.”

Apesar da equipa ter conseguido melhorar o comportamento do carro com esta mudança na geometria da suspensão, não poderão tentar novas soluções esta temporada para se manterem abaixo do limite de custos. Por isso, a aposta na construção do chassis do próximo ano será nesta área, mesmo que Shovlin tenha confessado não saber até onde podem ir no seu desenvolvimento.