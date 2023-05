F1: Mercedes vai alterar posição de condução após queixas de Lewis Hamilton | AutoSport

Toto Wolff confirmou que a equipa terá em consideração as queixas recentes de Lewis Hamilton e vai alterar a posição do banco no monolugar do próximo ano, apesar de admitir que não seja a questão identificada pelo piloto não seja uma situação grave.

Hamilton tinha referido antes que a posição de condução estava diferente no carro de 2023, mais chegada ao eixo dianteiro, afirmando que “altera a atitude do carro e a forma como percecionamos o seu movimento, tornando-o mais difícil de prever do que quando estamos sentados atrás, mais ao centro”.

Em Baku, Wolff salientou que “não achamos que seja um problema real do ponto de vista de engenharia, mas só para tirar isso da equação, vamos mudar a posição para otimizar o carro e garantir que o piloto está sentado num bom lugar. George [Russell] está bastante relaxado em relação à posição do banco, mas para Lewis é importante, por isso vamos encontrar um compromisso”.

Foto: LAT Images