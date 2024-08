F1, Mercedes, Toto Wolff: “Tomámos claramente decisões erradas…”

George Russell terminou em sétimo e Lewis Hamilton em oitavo no Grande Prémio dos Países Baixos. Ambos ganharam posições na primeira volta, com Russell a passar o Ferrari de Charles Leclerc para a P3. Hamilton, por sua vez, começou a passar pelo pelotão e chegou a P9 antes da sua primeira paragem.

Depois que outros pilotos pararam, subiu para a P8.

Russell, por sua vez, foi ultrapassado por Leclerc e foi incapaz de resistir ao McLaren de Oscar Piastri no seu turno intermédio. Com dificuldades com o pneu duro, Russell fez uma segunda paragem com o pneu macio e regressou à frente do seu companheiro de equipa, que tinha feito o mesmo, cinco voltas antes. Nas últimas voltas, esforçaram-se para se aproximar de Sergio Perez e Carlos Sainz, mas não conseguiram.

Para Toto Wolff, Diretor de Equipa: “Hoje tivemos uma corrida má. Foi um grande contraste em relação ao Grande Prémio anterior, em Spa, onde impusemos o ritmo e terminámos em primeiro e segundo na pista. Tomámos claramente algumas decisões erradas em termos da forma como estávamos a conduzir o carro aqui.

Vamos avaliar isso rapidamente para podermos evitar outra corrida como esta. É uma contusão.

Por vezes é bom ficarmos magoados para darmos um passo em frente. Com o George, mudámos para uma estratégia de duas paragens porque ele estava a ficar sem pneus na segunda passagem.

Essa maior degradação deveu-se, em parte, a algumas decisões de afinação que tomámos.

Teremos de fazer uma análise completa para perceber até que ponto isso se deveu a esse ou a outros fatores.

Com o Lewis, planeámos uma corrida de duas paragens para ele, embora estivéssemos a avaliar uma paragem a meio da corrida. No entanto, ele sofreu um bloqueio no pneu duro e, sem qualquer risco, mudámos para a estratégia de duas paragens.

No entanto, o seu ritmo foi bom durante todo o tempo e isso dá-nos alento. Há claramente muita aprendizagem que podemos tirar deste fim de semana e esperamos poder recuperar no próximo fim de semana em Monza.

Também Andrew Shovlin, Diretor de Engenharia de Pista considera que foi um fim de semana fraco: “Vamos analisar os dados para perceber porque é que estivemos fora do ritmo, tanto na qualificação como na corrida. Faltou-nos a velocidade para lutar por muito mais do que conseguimos. Não estávamos a gerar boa aderência e, consequentemente, estávamos a deslizar sobre o pneu. Isto levou a uma maior degradação do que os nossos concorrentes e obrigou-nos a uma corrida de duas paragens.

Estávamos em desvantagem, mas vamos trabalhar para garantir que isso não acontece no próximo fim de semana em Monza”.