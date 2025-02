F1: Mercedes terá proibido o novo calendário de Valtteri Bottas

Os calendários com pouca (ou nenhuma) roupa de Valtteri Bottas começavam a tornar-se numa tradição, mas com a ida do finlandês para a Mercedes, parece que a iniciativa terá de ficar parada.

Depois da célebre fotografia em que Bottas apareceu de “rabo ao léu”, o piloto aproveitou o élan do sucesso da foto para fazer calendários em que aparece despido ou com muito pouca roupa. O objetivo é contribuir para o movimento “movember”. O calendário angariou 150 mil dólares em 2023 e 2024, respetivamente. Este movimento que é uma campanha global de consciencialização sobre a saúde masculina, realizada em novembro. Criado na Austrália em 2003, o movimento combina “November” (novembro) e “moustache” (bigode) e conta com mais de 5 milhões de apoiantes. Assim, o dinheiro recolhido na venda dos calendários ia para a investigação para a cura do cancro da próstata.

Valtteri Bottas terá sido proibido pela Mercedes de lançar uma continuação do seu calendário de caridade “Botass”. Agora que regressa à Mercedes como piloto de reserva, o chefe de equipa Toto Wolff terá vetado a edição de 2025.