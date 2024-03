F1: Mercedes terá contratado dois engenheiros da Ferrari | AutoSport

Estas duas mudanças seguem na linha do que aconteceu com Jérôme d’Ambrosio, mas em sentido contrário. O belga era visto como potencial substituto de Toto Wolff, mas depois do austríaco ter renovado contrato com a Mercedes, mantendo-se na liderança da estrutura, Jérôme d’Ambrosio aceitou o desafio da Ferrari, assim como Loïc Serra e, em última análise, Lewis Hamilton.

Resta deixou a liderança do departamento técnico da Haas pouco antes de anunciada a saída de Günther Steiner, regressando aos quadros da Ferrari, sem ter definido qualquer função. Passará a trabalhar em estreita colaboração com James Allison na Mercedes, como diretor de desenvolvimento estratégico.

