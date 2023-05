F1, Mercedes tentou Newey: “Wolff parece não confiar no seu pessoal”, diz Helmut Marko | AutoSport

A Mercedes tentou atrair Adrian Newey para a sua equipa, confirmou o conselheiro da Red Bull Helmut Marko. Segundo a publicação F1-insider.com, a estrutura de Brackley terá usado um antigo colega de Newey para telefonar ao responsável técnico do RB19 e tentar a mudança de equipa, ainda antes da sua renovação com a Red Bull. Como sabemos agora, a ter acontecido esse contacto, não foi bem sucedido, porque Newey renovou a parceria com a Red Bull por mais alguns anos.

Helmut Marko confirmou o contacto entre as partes, afirmando que “o Sr. Wolff parece não confirar no seu próprio pessoal para resolver os problemas do seu carro”, disse à mesma publicação anteriormente referida.

Também foi especulado recentemente que a Ferrari teria abordado o diretor técnico da Red Bull, Pierre Waché, entre outros funcionários. Em causa poderá estar uma espécie de resposta de Maranello à saída de Laurent Mekies para a equipa-irmã da Red Bull, a AlphaTauri.

“Haverá alguma troca de reféns por Laurent Mekies?” disse Christian Horner em Miami, citado pelo Motorsport.com, acrescentando que as pessoas mencionadas desmentiram os rumores. “Não há planos para que qualquer membro sénior da nossa equipa se junte a Maranello”, concluiu o chefe de equipa da Red Bull. Já Helmut Marko adiantou que “todos nós queremos que a Ferrari seja competitiva, mas não é assim que as coisas funcionam. Não estamos num bazar árabe. Sem contar com o facto de que Pierre Waché não quer mudar.”