F1: Mercedes tenta minimizar ponto fraco

Apesar da evolução clara, a Mercedes continua cautelosa e reconhece que o seu carro ainda tem limitações em certas pistas que os podem afastar do sucesso.

A Mercedes tem-se mostrado competitiva recentemente, vencendo três das últimas quatro corridas de Fórmula 1, com Lewis Hamilton a conquistar duas vitórias. No entanto, o diretor da equipa, Toto Wolff, continua cauteloso, afirmando que, embora a Mercedes tenha melhorado, o seu carro ainda não é capaz de competir por vitórias em todos os Grandes Prémios.

“Antes da pausa de verão, criámos uma dinâmica com um carro melhorado e resultados mais fortes. Vamos tentar continuar esse progresso nas últimas 10 corridas da época,” disse Wolff antes do Grande Prémio da Holanda em Zandvoort, este fim de semana. “Sabemos que temos terreno para recuperar. Ainda não somos capazes de competir por vitórias em todos os Grandes Prémios. No entanto, demos bons passos para melhorar os pontos fracos do W15 e vamos continuar a trabalhar arduamente para conseguir mais. Se o conseguirmos fazer, vamos reduzir a diferença para os que estão à frente em ambos os campeonatos.”

O W15 ainda tem dificuldades em certos circuitos, particularmente em condições de calor e em pistas com limitações no eixo traseiro, ou seja, que exigem muito dos pneus traseiros, onde fica atrás da McLaren e da Red Bull. O chefe de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, sublinhou que, apesar dos progressos recentes, o desenvolvimento contínuo é crucial para se manter competitivo, uma vez que as outras equipas também estão a desenvolver os seus carros rapidamente. A Mercedes pretende reduzir a diferença, mas reconhece que são necessárias atualizações consistentes para manter a sua dinâmica.

“Em condições de calor em circuitos com limitações na traseira não somos tão bons como a McLaren ou o Max Verstappen”, disse Shovlin em resposta a uma pergunta do Crash.net. “Penso que o principal ponto fraco é esse, mas todos estão a tentar desenvolver os seus carros. Se não estivermos a evoluir a um ritmo mais rápido do que os outros, então rapidamente vamos ficar para trás. Eles vão continuar a conseguir apresentar desempenho na última parte do ano – esperemos que sim. Temos boas ideias, mas há muito trabalho a fazer entre ter uma ideia e ter efetivamente peças físicas que se podem colocar no carro e torná-lo mais rápido.”