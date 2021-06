F1: Mercedes tem de perceber o que se passou com o carro de Bottas | AutoSport

No habitual vídeo da Mercedes do “debrief” do GP do Azerbaijão, Mike Elliott, diretor de tecnologia da equipa, afirmou que a estrutura tem que perceber o que passou na corrida de Valtteri Bottas

“Bem, na verdade os set up eram bastante semelhantes, provavelmente a maior diferença entre os dois carros eram as asas. O Lewis correu um nível de downforce mais baixo, o nível que as simulações previram seria ótimo e o Valtteri escolheu um nível de downforce ligeiramente superior, algo que previmos seria um pouco mais lento, talvez um décimo de segundo mais lento por volta.”

Pelas palavras de Elliot que foi Bottas quem fez a escolha, ligeiramente mais lento que Hamilton, mas com uma diferença tão ligeira, essa não pode ser a única justificação para a diferença entre os dois pilotos.

“Então, como é que escolhemos isso e porque é que acabámos por ficar nessa posição? Bem, essa foi a escolha de Valtteri para gerir a asa traseira e ele fez isso, porque sentiu que isso seria mais rápido para ele. O que é preciso compreender é que [Baku] é um circuito difícil. É um circuito em que é bastante difícil conseguir temperatura nos pneus da frente e é um circuito em que é preciso muita confiança, porque as proteções estão realmente próximas. A entrada de temperatura nestes pneus é realmente importante e se necessário ir mais rápido, colocar um pouco mais de energia nos pneus, assim o carro será mais rápido como resultado e acabará numa espiral de desempenho positivo. Portanto, era mais importante que Valtteri estivesse satisfeito com o seu carro, que se sentisse confiante no seu carro, do que a pequena diferença que a simulação previu no desempenho final”.