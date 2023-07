F1: Mercedes surpreendida com melhorias da McLaren | AutoSport

A Mercedes reconheceu que ficou surpreendida com as atualizações da McLaren e as consequentes melhorias nos tempos por volta. Segundo James Allison, diretor técnico da Mercedes, há lições a aprender.

Allison reconheceu que a Mercedes não se vai focar já no carro de 2024, com alguns passos a serem dados no carro deste ano a serem úteis também para a próxima época. O britânico reconheceu também que a Mercedes vai ver com atenção o que a McLaren fez, pois o ganho conseguido com a atualização merece ser visto com atenção:

“Há melhorias que gostaríamos de fazer no nosso carro atual, que sabemos que também serão aplicadas no próximo ano. A sensação é que estamos a investir em ambas as épocas com essas atualizações. Para nós, sim, as atualizações vão prolongar-se por mais algum tempo. Suspeito que para os outros também”, disse Allison no Mercedes Debrief. “O que é interessante e invulgar na atualização da McLaren é que o seu efeito no tempo por volta é bastante forte. É invulgar ter um passo desse tamanho em termos de competitividade a meio de uma época e parabéns a eles. Fizeram um bom trabalho, mas isso também o torna interessante para nós, porque temos as fotos do antes e do depois e sabemos que o efeito no tempo por volta foi grande. Por isso, vale a pena prestarmos mais atenção do que normalmente prestamos à atualização de outra equipa concorrente porque, neste caso, sabemos que o que quer que tenha sido alterado fez uma diferença significativa no seu tempo por volta. É muito útil para nós sabermos o que foi e vermos se pode ser útil para as nossas próprias ideias de desenvolvimento do nosso carro”.