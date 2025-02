F1: Mercedes será mais agressiva em 2025

George Russell revelou que a Mercedes vai introduzir uma série de elementos no seu novo W16 que não poderiam ser incorporados em 2024. Em declarações à Sky Sports, essas mudanças estão em desenvolvimento há muito tempo. Além disso, o britânico está intrigado com a evolução das equipas em 2025, uma vez que muitas estarão concentradas no carro de 2026 a partir do verão.

Questionado sobre as mudanças de um carro para o outro, o britânico disse: “Houve muitas…. Não diria mudanças diretas do ano passado para este ano, mas coisas que estavam na calha há muito tempo. São elementos que não poderíamos colocar no carro em 2024, mas nos quais estamos a trabalhar há muito tempo”, disse Russell na Sky Sports.

A Mercedes vai adotar uma abordagem mais agressiva às atualizações para evitar ficar para trás, como foi o caso em 2024. Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista, explicou que a chave do desenvolvimento é resolver os problemas mais rapidamente do que a concorrência e que a Mercedes procurará introduzir atualizações mais rapidamente para evitar perder terreno.

“O desenvolvimento na Fórmula 1 tem a ver com a resolução de problemas e com a capacidade de os resolver mais rapidamente do que os concorrentes. É assim que se chega à liderança. Se olharmos para o momento em que introduzimos as nossas atualizações em comparação com os nossos principais concorrentes [em 2024], muitas vezes introduzimos o nosso grande pacote algumas corridas mais tarde”.