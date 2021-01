F1: Mercedes sem razões para preocupação quanto à renovação de Lewis Hamilton

A Mercedes não está preocupada com a demora na renovação de Lewis Hamilton. Apesar do britânico estar agora sem contrato, a estrutura não vê motivos para alarme.

Os rumores sobre a renovação de Hamilton sucedem-se. Tem-se falado em desacordo na questão da duração do contrato e do valor do mesmo. O cenário mais longínquo sempre foi o de Hamilton ficar sem acordo algo que parece descabido mas… que não pode deixar de ser tido em conta.

No entanto, a Mercedes respondeu agora a estes rumores, classificando-os como “pura ficção” e insistindo que “não há razões para estar preocupado”.

A questão da renovação foi sendo sempre adiada até a conquista dos títulos. Uma vez esses objetivos conquistados, adiou-se para o fim da época e depois para antes do Natal e agora não há data prevista.