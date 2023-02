F1: Mercedes sem ‘porpoising’, a primeira boa notícia para os ‘Flechas Negras’ | AutoSport

Uma das primeiras coisas que se ficou a saber findo o primeiro dia de testes é que a Mercedes parece ter resolvido o ‘porpoising’. Vimos muitas vezes Lewis Hamilton ou George Russell com o W13 a ‘saltar’ em reta no ano passado, e depois de Toto Wolff ter dito recentemente que os ressaltos eram tão maus que lhes partia os motores, para além de causar grande desconforto aos pilotos, deverá ter sido com grande alívio para todos na Mercedes que, após o primeiro dia de testes, parece que erradicaram o irritante ‘porpoising’ com o seu monolugar de 2023, o W14: “Não há saltos, o que é uma boa notícia”, disse Wolff. “É um bom ponto de partida. Temos agora uma base muito sólida para trabalhar e tentar otimizar o carro, o que ainda não fizemos. Estamos apenas a ver se existem quaisquer áreas que possam ser um verdadeiro obstáculo ao desempenho, como no ano passado com o ‘porpoising’”.

Este foi apenas o primeiro dia, a Mercedes, bem como todas as restantes equipas, ainda não se estão a preocupar com o desempenho, mas sim com as verificações se tudo está a funcionar como deve. Se mantiverem o carro ‘quieto’, sem saltos, isso será a primeira boa notícia do ano, e um enorme passo em frente para os oito vezes campeões mundiais.