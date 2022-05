F1: Mercedes segue duas vias de desenvolvimento | AutoSport

A Mercedes segue duas vias de desenvolvimento do carro. Com a questão do porpoising ainda a afetar muito os Flechas de Prata, os engenheiros da equipa germânica tem trabalho redobrado. Por um lado seguir com o programa de desenvolvimento do carro, por outro encontrar soluções para as oscilações.

O diretor técnico da Mercedes, Mike Elliott, revelou que o desenvolvimento normal do W13 está separado da procura da equipa para acabar com o porpoising.

“Penso que é importante diferenciar duas coisas: Uma é a via normal de atualização e a outra é resolver os problemas que estamos a ter com os ressaltos e outras coisas que estão a comprometer o desempenho. Assim, as asas que trouxemos para Miami, trouxeram-nos o desempenho que esperávamos e foram um passo em frente. As experiências que estávamos a fazer na pista para tentar compreender os ressaltos, permitiram recolher muitos dados, na sexta-feira, quando tivemos um forte desempenho e recolhemos dados durante a corrida e, como sempre, os engenheiros estão a aprender através desse entendimento”, disse Elliot. citado pelo gpfans.com. “De facto, cada vez que corremos o carro aprendemos algo novo e esse é o objetivo do jogo, compreender o carro mais rapidamente do que os nossos concorrentes. Embora neste momento estejamos um pouco atrasados com isso, há um enorme esforço, uma enorme quantidade de trabalho na tentativa de compreender como melhoramos o carro, como descobrimos o próximo pequeno passo em frente, como nos livramos das oscilações, como voltamos a ser competitivos”.