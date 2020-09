F1, Mercedes: “Se o Lewis (Hamilton) se for embora, perderemos o melhor piloto

A Mercedes já tem assegurado Valtteri Bottas para 2021 mas Lewis Hamilton ainda não prolongou o seu vínculo que termina no final deste ano. Fontes perto do processo asseguram que o inglês está à espera de perceber se Toto Wolff fica ou sai, mas por outro lado também se prepara para esticar a corda de modo a aumentar os valores do seu contrato. Toto Wolff confessou em Sochi que “Gosto de trabalhar com o Lewis, e penso que ele gosta também de trabalhar comigo, e penso que juntos, incluindo todos na Mercedes podemos ainda alcançar muita coisa, mas se um de nós decidir sair um dia, eu sou de opinião que isso não afetará de modo nenhum a Mercedes, que continuará a atuar ao mesmo nível”, disse.

Contudo, quando lhe perguntaram se Hamilton saísse, como seria: “Se o Lewis se for embora, perderemos o melhor piloto, isso é óbvio. Todos concordamos que queremos continuar a nossa cooperação”, concluiu. Na verdade, Lewis Hamilton pode dar-se a esse luxo, pois em termos imediatos só há um piloto que o pode bater num campeonato, caso, claro tenha carro para isso: Max Verstappen. Acredita-se que Charles Leclerc também já está preparado, mas ainda precisa do demonstrar melhor, quando a Ferrari voltar a tempos melhores. Portanto, a Mercedes não pode fazer muito mais do que esperar, se bem que esta sabe que dificilmente Hamilton vai para outro lado, caso queira continuar a ganhar…