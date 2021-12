F1: Mercedes retira recurso à decisão do protesto do GP de Abu Dhabi | AutoSport

Já existiam rumores que isso poderia suceder: a Mercedes optou mesmo por retirar o recurso sobre o resultado do Grande Prémio de Abu Dhabi. Numa breve declaração emitida hoje, a Mercedes revela congratular-se com o facto da FIA ir investigar os acontecimentos do fim-de-semana passado, retirando por isso a sua ação.

A carta completa da Mercedes

Estimada comunidade e adeptos da Fórmula 1,

Deixámos Abu Dhabi na descrença do que tínhamos acabado de testemunhar. Claro que faz parte do jogo perder uma corrida, mas é algo diferente quando se perde a fé nas corridas.

Juntamente com Lewis, ponderámos cuidadosamente sobre como responder aos eventos na corrida final da temporada de Fórmula 1. Sempre fomos guiados pelo nosso amor por este desporto e acreditamos que todas as competições devem ser ganhas por mérito. Na corrida de domingo, muitos sentiram, inclusive nós, que a forma como as coisas se desenrolaram não era a correcta.

A razão pela qual protestámos contra o resultado da corrida no domingo foi porque o regulamento do Safety Car foi aplicado de uma nova forma que afetou o resultado da corrida, depois do Lewis ter estado na liderança e na rota para ganhar o Campeonato do Mundo.

Interpusemos recurso no interesse da justiça desportiva, e desde então temos mantido um diálogo construtivo com a FIA e a Fórmula 1 para criar clareza para o futuro, para que todos os concorrentes conheçam as regras sob as quais estão a correr, e como serão aplicadas.

Assim, saudamos a decisão da FIA de colocar de pé uma comissão para analisar minuciosamente o que aconteceu em Abu Dhabi e para melhorar a robustez das regras, a governação e a tomada de decisões na Fórmula 1. Congratulamo-nos igualmente com o facto de terem convidado as equipas e os condutores a participar.

A equipa da Mercedes-AMG Petronas trabalhará ativamente com esta comissão para construir uma Fórmula 1 melhor – para cada equipa e cada adepto que ama este desporto tanto como nós. Responsabilizaremos a FIA por este processo e retiramos o nosso apelo.

A Max Verstappen e à Red Bull Racing: gostaríamos de expressar o nosso sincero respeito pelos vossos feitos nesta temporada. Fizeram deste combate pelo título do Campeonato de Fórmula 1 verdadeiramente épico. Max, felicitamos-te a ti e a toda a tua equipa. Estamos ansiosos por levar a luta até ti na pista, na próxima temporada.

E por último, embora este Campeonato de Pilotos não tenha terminado da forma que esperávamos, não podíamos estar mais orgulhosos da nossa equipa.

Lewis, és o maior piloto de Fórmula 1 na história da Fórmula 1, e expulsaste o teu coração por cada volta desta incrível temporada. És um desportista impecável dentro e fora da pista e ‘entregaste’ um desempenho impecável. Como puro concorrente e como modelo para milhões de pessoas em todo o mundo, saudamos-te.

Valtteri, tens sido uma parte importante desta equipa, ajudando a conquistar cinco Campeonatos de Construtores em cinco épocas. Um obrigado também para ti.