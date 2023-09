F1: Mercedes quer melhor resultado na próxima Sprint | AutoSport

A próxima prova do calendário da Fórmula 1, o Grande Prémio do Catar, engloba mais uma corrida Sprint durante o fim de semana e a Mercedes quer contrariar a tendência das últimas três e obter bons resultados com os seus dois pilotos.

A discussão entre Mercedes e Ferrari pelo segundo lugar do mundial de construtores será a luta que mais vai envolver os fãs da disciplina, obrigando ambas as equipas a somarem o máximo de pontos possível em cada um dos fins de semana. Com formato de Sprint na prova no Circuito Internacional de Losail, há um máximo de 34 pontos em jogo.

Sem conseguir tirar o melhor partido dos fins de semana com Sprint – George Russell foi o melhor classificado após a curta prova no Azerbaijão no 4º lugar e somando 5 pontos – a Mercedes quer melhorar o seu desempenho nesse particular.

“O Red Bull Ring nunca foi uma boa pista para nós, por isso não é certamente uma pista que preferimos para uma sprint”, disse Andrew Shovlin, citado pelo Speed Week. “Desde a última Sprint na Bélgica, aprendemos muitas mais sobre o nosso carro, não sendo também a pista mais fácil para nós. O circuito do Catar é melhor comparado com o circuito citadino de Baku. Além disso, como já disse, devemos ter um pouco mais de facilidade no Catar do que na Áustria e na Bélgica. Vamos intensificar o trabalho no simulador de corrida para nos prepararmos para Losail. E esperamos que isso nos ajude a competir com uma melhor configuração de base”.

A primeira corrida de Fórmula 1 realizada no circuito do Catar em 2021 foi vencida por Lewis Hamilton no rumo da discussão até à última com Max Verstappen pelo título mundial.

