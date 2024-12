F1, Mercedes quer ‘esquecer’ época, mas celebrar despedida de Hamilton: 14 títulos…

A Mercedes continua um pouco estranha, não parecendo sequer a mesma equipa que fez uma dobradinha em Las Vegas na corrida anterior, para só conseguir um quarto posto e um 12º, quando partiu da pole. Lewis Hamilton fez uma corrida péssima e George Russell nem sequer conseguir fazer valer a pole até à 1ª curva. .

É verdade que Hamilton foi penalizado por falsa partida depois teve um furo, e ainda se ‘esqueceu’ de ligar o limitador de velocidade nas via das boxes, sendo penalizado por isso. Cada vez mais parece que para Hamilton “isto nunca mais acaba”. Depois de Las Vegas, erros a mais numa equipa que é uma sombra do que já foi…

Para Toto Wolff, Diretor da Equipa: “não tivemos o ritmo necessário. O nosso carro é difícil de conduzir nos seus piores dias e hoje foi um desses dias e ambos os pilotos tiveram uma experiência semelhante. Penso que se a corrida tivesse sido no dia anterior, teríamos tido uma hipótese de vencer, mas simplesmente não tivemos a velocidade necessária atrás do Lando e do Max. O carro era muito difícil de conduzir para o Lewis e para o George, tínhamos muita subviragem e ambos sofreram com isso. Começámos a perder terreno em relação aos que estavam à nossa frente e foi aí que decidimos fazer uma paragem na boxe com o George e esperar que ficássemos numa situação melhor. Infelizmente, tivemos uma paragem lenta, acabámos por ficar no tráfego e tivemos dificuldades em ultrapassar. Depois, com o Lewis, tivemos o falso arranque e o excesso de velocidade nas boxes, o que afetou ainda mais a sua corrida, com a falta de ritmo.

Ainda temos mais uma corrida pela frente e vamos continuar a dar o nosso melhor. Vamos celebrar a relação e a parceria que temos tido com o Lewis e estas corridas difíceis serão esquecidas rapidamente. Tivemos uma parceria fantástica com o Lewis que se estendeu por mais de doze anos, com seis títulos de pilotos e oito títulos de construtores conquistados em conjunto, e são estas coisas que vamos guardar com carinho”, disse.