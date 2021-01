F1: Mercedes pronta para encontrar substituto de Hamilton se este sair do desporto

Para a grelha de 2021 só falta confirmar um lugar e curiosamente é o mais antecipado. Na Mercedes, Lewis Hamilton ainda não renovou com a equipa campeã do mundo.

Os rumores são muitos, mas Hamilton e a Mercedes continuam a tentar renovar o contrato. Numa entrevista recente, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, afirmou não se preocupar com o que pode vir daí.

“Não me preocupa nada porque sempre respeitei as decisões do Lewis. Quer ele queira ficar connosco ou se for para abandonar o desporto e perseguir outras coisas. Estamos preparados para todo o tipo de decisões que nos atiram”.