F1: Mercedes procura entender razão para fumo de escape

A Mercedes não tem tido grandes motivos de queixa em relação à sua nova unidade motriz. No entanto ainda tenta entender o motivo pelos fumos de escape que se têm visto com regularidade.

A Mercedes conseguiu melhorar ainda mais a sua unidade motriz sem comprometer a fiabilidade, pelo menos até agora. O único sinal mais “estranho” é a libertação de um fumo mais espesso de vez em quando do escape dos monolugares equipados com unidades germânicas. A Mercedes ainda procura a causa para esse fenómeno:

” Podemos ver quando o tanque de óleo está cheio no início, parece que temos um problema e o óleo sai do chassi ”, disse Wolff no GP da Hungria. “Não sabemos como isso está a acontecer, mas parece que quando enchemos o depósito não temos muito controlo sobre o quanto sai no começo. Vemos isso em todos os motores da Mercedes e é algo que precisamos entender e superar. Não é um problema de fiabilidade, estou feliz que não seja, e provavelmente em Silverstone posso responder ao que é, porque no momento não sei.”

A Mercedes voltou a fazer o melhor motor da F1, superando a Ferrari que nos últimos ano tinha a vantagem nesse capítulo, em especial na primeira parte da época passada. O esforço da Mercedes em igualar a Ferrari tornou os flechas de prata novamente imbatíveis, enquanto a Ferrari deu um passo atrás, devido ao suposto truque que deixou de usar est ano.

“Acho que a ironia da história é que fomos forçados por alguns de nossos concorrentes para níveis absolutamente novos. Isso levou-nos a quase esgotamento no ano passado, a desenvolver e inovar de forma a sermos competitivos. E aqui acho que demos um salto substancial no desempenho de 2019 a 2020. Porque precisávamos do ano passado, e isso é um pouco irónico para mim”.