F1, Mercedes prevê mais dificuldades na Hungria | AutoSport

O chefe de estratégia da Mercedes, James Vowles, espera que o Grande Prémio da Hungria seja um desafio, particularmente na sessão de qualificação.

Vindos do melhor fim-de-semana em termos de resultados da época, em que Hamilton e Russell terminaram no pódio, a Mercedes diz que há que ser realista e não espera ter o mesmo ritmo que Red Bull e Ferrari.

“Ainda não estamos onde precisamos de estar para ganhar, especialmente no que diz respeito ao ritmo de qualificação, e a Hungria irá expor de alguma forma essa fraqueza. Somos realistas, demos passos em frente e eu posso ver progressos e nós podemos ver progressos na forma como vamos avançar novamente nas próximas corridas. Mas em Budapeste temos que ser realistas”, admite.

Vowles admite que a sua equipa tem de melhorar o seu ritmo de qualificação, tendo Hamilton ficado a 0,893s do tempo da pole e Russell a 1,259s.

“Neste momento temos um carro forte em corrida, mas podemos não ser capazes de o utilizar completamente nas condições que nos são apresentadas e precisamos de fazer um trabalho melhor do que o que temos feito para nos certificarmos de que nos qualificamos onde o carro deve estar, lá na frente”, acrescentou James Vowles.

Lewis Hamilton reforça as palavras de Vowles, numa antevisão ao Grande Prémio da Hungria.

“É tudo subjetivo. Em última análise sim, o nosso desempenho, o nosso resultado foi excelente no fim-de-semana passado, mas não progredimos no sentido de não termos feito avançar o carro”, disse. “No fim-de-semana passado estivemos mais atrasados, mas até agora, dependemos muito de outros que falharam. Carlos [Sainz] não estava lá, obviamente o segundo Ferrari [de Charles Leclerc] estava fora…”

“Conseguimos ficar à frente do outro RedBull, o que foi ótimo, mas ainda temos muito trabalho a fazer para o merecer em pura performance, e é para isso que estamos a trabalhar e ainda temos um longo caminho a percorrer”, admite o piloto da Mercedes.

Existem previsões de chuva para a sessão de qualificação de sábado no Hungaroring, o que poderá tornar, certamente, a ‘luta’ pela pole position uma competição mais aberta.

Eduardo Moreira