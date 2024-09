F1: Mercedes preparar um pacote extenso de atualizações para Austin

O diretor técnico da Mercedes, James Allison, revelou que a equipa está a preparar uma atualização significativa para o seu carro W15 antes do Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin.

Com uma pausa de quatro semanas entre as corridas, a Mercedes está a usar o tempo para desenvolver um “conjunto bastante substancial” de atualizações para o carro. A atualização pretende melhorar o seu desempenho após as recentes dificuldades, particularmente contra o ressurgimento da Ferrari.

Allison explicou que, embora a Mercedes tenha mostrado um forte ritmo na qualificação em Singapura, teve dificuldades durante a corrida, destacando o seu desafio contínuo de tornar o carro competitivo em todas as condições. A equipa está concentrada em resolver os problemas com a gestão dos pneus em circuitos com sobreaquecimento e está a trabalhar arduamente para terminar a época em força com as próximas atualizações.

“Bem, vamos tentar descobrir como mitigar o que nos afetou este fim de semana, descobrir como fazer com que os pneus funcionem melhor neste tipo de circuitos com sobreaquecimento, e também vamos trabalhar bastante para fazer a nossa última atualização da época”, disse ele. “Temos um conjunto bastante substancial de novas roupas para o carro a chegar a Austin, que esperamos que nos dê um fim de semana decente, por isso temos de entregar tudo isso e prepararmo-nos para estas últimas corridas do ano.”