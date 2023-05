F1: Mercedes prepara renovação do campus de Brackley | AutoSport

Um investimento de cerca de 80 milhões de Euros da estrutura liderada por Toto Wolff para renovar o campus onde está inserida a fábrica da equipa de Fórmula 1 em Brackley, pretende torná-lo numa espécie de Silicon Valley.

A reestruturação do campus pretende criar zonas pedonais e melhorar o ambiente de trabalho dos funcionários da Mercedes, construindo restaurantes e novos edifícios que vão complementar os já existentes, estando previsto o final das obras em 2025.

Em declarações ao Motorsport.com, Wolff admitiu que “o campus de Brackley foi construído para acomodar 350 pessoas e hoje contamos com 1250”.

Apesar da Mercedes ter vindo a renovar certas áreas nos últimos 5 anos, pretendem que o novo renovado campus se “torne a nossa própria pequena aldeia, com todas as comodidades e benefícios que se esperam de um ambiente ao estilo de Silicon Valley”, salientou Toto Wolff.

Além da renovação do espaço de Brackley, a Mercedes vai aumentar os vencimentos dos seus trabalhadores de acordo com o aumento da taxa de inflação e explorar novas formas para atingir a neutralidade carbónica nas suas instalações.

Foto: Steve Etherington/Mercedes