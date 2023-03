F1: Mercedes prepara mudanças radicais ao W14 | AutoSport

Reset. É a palavra de ordem na Mercedes. O W14 não é competitivo e não oferece à equipa alemã condições de lutar pelo título. Assim, a Mercedes prepara mudanças radicais no seu novo monolugar.

No mais recente vídeo da Mercedes, Andrew Shovlin, o diretor de engenharia de pista, admitiu que as mudanças no carro da Mercedes serão radicais e muito visíveis:

“As pessoas usam a palavra conceito, quando se referem ao design do sidepod”, disse Shovlin no vídeo da Mercedes. “E o Toto [Wolff] disse recentemente que vamos ter muitas mudanças que vão aparecer nas próximas corridas. Dada a distância que nos separa da frente, é claro que vamos olhar para mudanças maiores e mais radicais. Mas essas mudanças levam tempo para se tornarem numa solução, não se pode fazê-las de um dia para o outro. Há muito desenvolvimento que se tem de fazer em torno de qualquer tipo de grande mudança de geometria.”

“É um início de ano muito difícil, e após a época que tivemos em 2022 certamente não desejávamos este tipo de arranque desafiante. Mas todos foram muito rápidos a reconhecer esse problema. Sabemos que temos uma viagem difícil pela frente, mas estamos empenhados em melhorar o carro, em tentar levá-lo de volta para a frente. Os pilotos estão a bordo, e têm trabalhado muito bem em conjunto para nos tentarem ajudar a desenvolver e melhorar o carro. É bom ver como todos são muito honestos sobre o desafio que nos espera, muito humildes sobre onde estamos e o que precisamos de fazer para avançar. Sabemos que isso não é suficientemente bom, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para o melhorar”.