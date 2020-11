F1: Mercedes preocupada com Max Verstappen

A Honda está de saída da F1, mas pretende fazê-lo pela porta grande e com bons resultados. A aposta forte dos nipónicos levanta algumas preocupações à Mercedes.

Toto Woll admite que a Mercedes terá cuidado com a Red Bull e com Max Verstappen, que poderão ser uma forte ameaça no último ano da Honda que irá introduzir um novo motor para 2021, que espera permita a Red Bull lutar pelo título:

“Estamos sempre preocupados ”, disse Wolff ao Motorsport.com quando questionado se estava preocupado com um ataque da Red Bull em 2021. “Pode-se dizer que esta temporada foi provavelmente a nossa mais forte e com a maior diferença, mas raramente houve mais de três carros na frente. Max também tem feito um trabalho fantástico. Ele provavelmente está a dar mais do que o carro realmente pode dar. É como um déjà vu a cada fim de semana em que temos esses três amigos na frente. Portanto, no ano que vem, a Honda vai tentar dar tudo, na última temporada, e todos na Red Bull vão estar motivados. Por último, mas não menos importante, haverá também o Max. ”