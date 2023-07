F1: Mercedes pondera abandonar já o projeto deste ano, para se focar em 2024 | AutoSport

Lewis Hamilton já tinha pedido e a equipa começa agora a olhar para a hipótese de abandonar o desenvolvimento do W14 para se focar no monolugar de 2024.

A Mercedes levou um golpe, que apesar de não ter sido muito rude, por certo afetou a equipa. Em Silverstone, com mais melhorias implementadas no W14, pensavam que iriam estar mais próximos da Red Bull. No entanto, viram a McLaren brilhar e tiveram de se contentar com um terceiro lugar, conquistado com alguma sorte, pois sem o Safety Car, Oscar Piastri era o favorito a ficar com a última vaga do pódio.

Não surpreende que Toto Wolff admita que a equipa se deve focar já no carro de 2024, com pouco a ganhar esta época. Questionado sobre quando essa decisão será tomada, a resposta foi clara:

“Acho que muito em breve. Não temos escolha. 2º ou 3º não tem qualquer impacto em mim e na equipa. O que importa é regressar e poder ganhar um campeonato do mundo. Isso não vai acontecer este ano. Por isso, temos de ter os olhos postos no próximo ano e, depois, em todas as corridas que se avizinham, aprender e evoluir, e certificarmo-nos de que podemos levar isso para o próximo ano. Mas, dito isto, os regulamentos são os mesmos. Por isso, não é que não se esteja a aprender nada ao continuar com este carro. É um equilíbrio que temos de encontrar. Se acredito que temos atualizações que vão mudar fundamentalmente o carro? Não creio. Mas temos alguns pequenos passos que estão para vir. E podemos ver que se encontrarmos um décimo ou dois, ou três, isso coloca-nos numa posição diferente na grelha.”