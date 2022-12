F1: Mercedes poderá manter conceito “sidepod zero” | AutoSport

O conceito “sidepod zero” da Mercedes poderá regressar em 2023. A equipa já afirmou que o DNA do novo monolugar vai mudar, mas isso não implica o abandono da filosofia que implementada pela equipa germânica.

A Mercedes surpreendeu no início de 2022 com um carro radicalmente diferente do resto da concorrência. Um monolugar praticamente sem flancos, numa opção revolucionária. Se em teoria esta configuração permitia ganhos impressionantes, na prática, isso não aconteceu. E a culpa foi do porpising. O conceito adotado pelos Flechas de Prata obrigava o carro a ter uma altura ao solo reduzida, mas o porpoising exigia exatamente o contrário, pelo que a época da Mercedes ficou comprometida.

A Mercedes trabalhou a fundo para resolver o problema, tendo agora, segundo a Formu1a.uno, as ferramentas de simulação da equipa já permitem trabalhar as oscilações. Assim, o aspeto do carro poderá não ser radicalmente diferente, apesar de mudanças profundas em peças-chave, como a suspensão.

Também a Unidade Motriz está a ser revista, mas esperam-se melhorias significativas, agora que o porpoising deverá estar resolvido. As oscilações também afetaram a performance do motor, um problema que se espera tenha ficado resolvido. Muitos apontam a Mercedes como potencial candidata em 2023. Veremos se o trabalho desenvolvido até agora surte efeito.