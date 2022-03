F1: Mercedes poderá estrear versão B do carro já nos testes do Bahrein | AutoSport

Era expectável que a grande maioria das equipas chegasse ao Bahrein com muitas mudanças, mas o que se tem dito da Mercedes poderá ir para lá disso. Segundo o Corriere della Sera, a Mercedes levou para o Bahrein uma versão completamente repensada do W13, no que poderá ser uma versão B do monolugar. Segundo algumas fontes, o truque da Mercedes poderá estar na colocação dos sistema de arrefecimento do motor, com os radiadores a serem montados em zonas mais altas, o que poderá fazer desaparecer os flancos do carro. Os chamados sidepods podem então ser drasticamente diminuídos, numa interpretação radical dos novos regulamentos e segundo alguns rumores, os testes nos simuladores revelaram uma performance impressionante. Falta pouco para vermos se realmente se confirmam estas suspeitas com os carros a voltarem para a pista esta semana.