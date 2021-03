F1: Mercedes pode ter truque preparado para o arranque da época

É verdade que a Mercedes pode ter começado mal nos testes e que não apresentou o nível habitual, assim como também é verdade que todos os indícios recolhidos no Bahrein mostram que a Red Bull pode ter alguma vantagem. Mas estamos a falar da Mercedes, uma equipa que já provou que sabe recuperar de desvantagens.

Toto Wolff deixou no ar que a Mercedes encontrou um truque que poderá dar mais performance ao W12. E já se sabe que quando a Mercedes faz questão de dizer que tem um truque é porque pode ser algo sério.

“Vocês ainda não viram sequer o que vamos pôr no carro”, disse o Wolff. “Claro, há espaço para a inovação e isso deixa-me sempre feliz. Todos os anos tentamos fazer algo que é um pouco fora da caixa. Não tenho a certeza de que faça uma grande diferença em termos de desempenho do carro. Mas se funcionar é lindo”.

“A equipa tem trabalhado a fundo e compreendeu tudo desde o teste e certificou-se de que, pelo menos ao aproximar-se este fim-de-semana, esperamos começar, em teoria, no melhor lugar com a instalação e tudo”, disse Valtteri Bottas. “Não se sabe quanto recuperámos em relação aos testes e quanto desempenho ganhámos com a aprendizagem nos dias que se seguiram. Isso é algo que vamos aprender com esperança na prática e o mais tardar no sábado e no domingo. Mas pelo menos sei que a equipa fez tudo o que pudemos no curto espaço de tempo, mas a época é tão longa que não há motivo para pânico, só precisamos de trabalhar arduamente”.