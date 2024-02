F1: Mercedes pode ter dois alvos na Alpine | AutoSport

A Mercedes vai estar muito atenta ao mercado de pilotos e a todas as possíveis movimentações. Nomes como Charles Leclerc e Lando Norris, que seriam potenciais candidatos, assinaram contrato recentemente, Carlos Sainz pode ser opção, embora o espanhol deva estar mais inclinado para a Audi. Mas há dois nomes que estão ainda ligados à Mercedes que, por acaso, estão ambos na Alpine.

Mick Schumacher não vai pilotar na F1 esta época, mas vai manter-se em forma no WEC, uma competição que vive um momento de fulgor que já não se via há muito tempo. Schumacher vai poder ganhar ritmo e aprender novos truques. No entanto, em entrevista ao AutoSport em dezembro, Schumacher admitiu que continua de olho na F1 e a todas as oportunidades que possam surgir.

“A minha atenção está ainda definitivamente na Fórmula 1”, disse o alemão, que é também o piloto de reserva da Mercedes. “Há muita emoção no mercado de pilotos agora e pode ser que uma ou duas portas se abram.” Como Schumacher é piloto de reserva da Mercedes, tem ligações muito próximas com Toto Wolff.

Também Esteban Ocon lembrou que mantém um vínculo com a Mercedes. O piloto da Alpine está em fim de contrato e poderá ser uma opção para o lugar que será deixado vago por Lewis Hamilton.

“Sempre tive fortes laços com a Mercedes”, admitiu Ocon na quarta-feira. “Ainda sou um dos pilotos jovens da Mercedes, embora já não seja um júnior. Mas eu ainda tenho um contrato com eles. Esta é a situação no momento, mas veremos o que acontece a seguir. Se fizeres bem o teu trabalho, haverá sempre todo o tipo de rumores e conversas sobre ti”.

Assim, se a Mercedes quiser jogar pelo seguro na escolha do seu segundo piloto e quiser optar por alguém que conhece e com quem tem vínculos contratuais, Schumacher e Ocon poderão ser soluções.