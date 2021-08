Fórmula 1: Mercedes pode perder ‘guru’ para a Red Bull | AutoSport

A Red Bull pode vir a “roubar” mais um precioso ativo à Mercedes: Owen Jones, engenheiro-chefe na Mercedes AMG High Performance Powertrains, o centro dedicado da equipa ao desenvolvimento e construção das unidades motrizes para a F1. Adianta o website GPBlog.com, que foi informado que a Red Bull está prestes a fechar contrato com mais um funcionário da Mercedes, na consolidação do seu próprio departamento de unidades motrizes.

Jones é apontado como um dos homens fortes no departamento da Mercedes e um dos maiores responsáveis pelo sucesso da equipa na era híbrida.