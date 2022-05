F1: Mercedes pode desistir do conceito do W13 | AutoSport

A Mercedes continua “às escuras” com o seu W13. O conceito Sidepod Zero (flancos reduzidos) surpreendeu a todos e prometia dar mais performance aos Flechas de Prata. No entanto, não foi isso que aconteceu e a Mercedes tem sido das equipa que mais tem sofrido com o efeito oscilatório (porpoising). Toto Wolff admitiu que a possibilidade do conceito ser deitado ao lixo é real.

“Não descartamos nada mas precisamos de dar a toda a nossa equipa o benefício da dúvida. Eles produziram grandes carros de corrida no passado e nós acreditamos que este é o caminho a seguir. Barcelona vai ser definitivamente um ponto no tempo em que vamos correlacionar o que temos com o que vimos em Fevereiro (altura em que o conceito Sidepod Zero não tinha sido ainda implementado) e recolher mais dados. Também estou aborrecido por dizer a mesma coisa sobre a recolha de dados e a realização de experiências, mas é física e não ciência mística, e por isso é preciso analisar os dados”, disse Wolff ao motorsport.com.

“Se percorrerem a grelha, pode ver que as bordas do nosso fundo se destacam muito mais do que as de qualquer outra equipa. Isso dá-lhe uma forma diferente, ou muito mais abrangente, de possível instabilidade”, explicou ele. “Penso que é aí que o nosso conceito varia. Claramente o carro de lançamento de Barcelona é muito mais lento no papel, mas precisamos de descobrir como podemos fazer com que o carro atual funcione previsivelmente para os pilotos. Penso que ainda estamos comprometidos com o conceito atual. Se não acreditarmos neste conceito, e dermos ao outro uma hipótese de 50%, então temos de mudar agora. Somos fiéis ao conceito atual. Não estamos a olhar para a senhora do lado para ver se gostamos mais ou não” revelou o chefe da Mercedes.

“De facto, precisamos de compreender, antes de tomar a decisão de mudar para outro conceito, onde é que se errou. Onde estão as vantagens e desvantagens? Vou pedir uma resposta depois de Barcelona, porque essa é a verdadeira correlação que temos. E até lá, olhar-nos-emos ao espelho e diremos: ´Será que nos enganámos ou não?´ Wolff concluiu.