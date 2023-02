F1: Mercedes pode alterar flancos do W14 | AutoSport

Analisando as imagens disponíveis do novo Mercedes W14 e comparando-as com o design do carro do ano passado, de má memória para a equipa de Brackley, podemos ver grandes alterações. O nariz do W14 é mais curto e as placas da asa dianteira estão muito mais próximas da ponta, por exemplo. Confirmou-se a manutenção do conceito ‘zeropods’, mas com muitas mudanças. As entradas de ar nos flancos estão agora mais para cima e mais retangulares, além do W14 apresentar diferentes grelha de refrigeração, fundo revisto e uma ‘barbatana de tubarão’ (shark fin) diferente.

Em relação aos flancos do W14, manteve a mesma filosofia do ano passado, ao contrário da maior parte das equipas que utilizam conceitos semelhantes ao da Red Bull, Toto Wolff salientou que a equipa está a analisar todas as opções e podemos ver esta parte do carro alterada após as primeiras corridas do ano.

“Ao longo da última época analisamos os dados ao pormenor, quer estivesse certo ou não”, disse Wolff. “Obviamente que se pode ver que os sidepods são muito diferentes de qualquer outro carro, mas acreditamos que não se trata de uma parte fundamental para o desempenho. Obviamente, não existe nada sagrado no carro e analisamos tudo. Nos flancos, esta é a primeira iteração e, conforme formos passando pelas primeiras corridas, isso vai mudar um pouco”.

O conceito dos flancos pode não render tanto como os das restantes equipas, mas Wolff considera que “é importante ser arrojado no desporto e continuo orgulhoso das soluções que foram implementadas no carro no ano passado”, acrescentando ainda que não acredita que este conceito tenha “sido a razão pela qual não apresentamos boas performances”.