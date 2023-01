F1: Mercedes perdeu seis meses de desenvolvimento | AutoSport

A resolução do porpoising custou muito à Mercedes. Toto Wolff não escondeu que a resolução do problema que afetou severamente os flechas de prata foi de difícil resolução.

Foi preciso esperar pela segunda metade da época para vermos uma Mercedes mais competitiva e mais próxima da frente. A dificuldade em resolver o problema das oscilações dos carros tirou muitas horas de sono aos engenheiros da Mercedes. O problema parece estar resolvido, mas o preço dessas soluções foi avultado. A Mercedes perdeu seis meses de desenvolvimento do W13, o que é muito tempo perdido, especialmente em F1:

“Perdemos seis meses de desenvolvimento porque simplesmente tivemos de resolver o problema do porpoising antes de conseguirmos recuperar o desempenho”, explicou Wolff de acordo com o FormulaRapida.net. “O que quer que acrescentássemos em termos de apoio aerodinâmico, os pilotos não o conseguiam sentir, o carro tornou-se ainda mais imprevisível e os saltos pioraram. Considerando o atraso de seis meses em colocar desempenho no carro, será muito difícil alcançar a Ferrari e a Red Bull”, disse ele. “Começámos um sprint de 100 metros 10 metros atrás de todos”.