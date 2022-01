F1: Mercedes perde dois patrocinadores | AutoSport

A Mercedes perdeu dois patrocinadores de longa data no final de 2021. Depois de ligações de longa data, a Bose e a EPSON deixaram de patrocinar os Flechas de Prata.

Bose, a empresa especializada em equipamento áudio, saiu da F1, depois de ter trabalhado com a Mercedes desde 2015, nomeadamente no fornecimento do equipamento de áudio que a equipa utilizou na garagem. A imagem de Toto Wolff a partir uns auscultadores da marca ficará na história.

A Epson, uma das maiores fabricantes de impressoras, termina também a sua ligação após seis anos com a Mercedes. Forneceram impressoras, projetores e scanners à equipa.