F1, Mercedes: O paraíso dos pilotos

Não é todos os dias que os pilotos encontram uma equipa que se adeque as necessidades pessoais e desportivas. É raro até que a ligação equipa/piloto aconteça sem problema e de acordo com a necessidade de cada um. Mas na Mercedes isso acontece.

Desde a entrada de Toto Wolff e de Niki Lauda que a Mercedes adotou uma postura diferente na F1. A dupla instaurou a filosofia “maxima liberdade, máxima responsabilidade”, o que significa que todos os membros da equipa têm um certo grau de liberdade, o que nem sempre acontece noutras estruturas, que tem de ser “pago” com máximo desempenho. Wolff já afirmou que não há problema se um membro da equipa precisa de se ausentar por motivos pessoais, há abertura para tal, mas o compromisso tem de ser total.

Essa filosofia tem a sua expressão máxima em Lewis Hamilton. Desde que chegou à Mercedes o britânico tem gozado de muito mais liberdade para da asas às suas paixões fora da F1 e com isso a Mercedes ganhou em exposição e… na pista.

Com Valtteri Bottas o caso é diferente. Bottas tem sido acarinhado como poucas vezes se viu na F1. Afinal tem o melhor carro do mundo nas suas mãos mas pela quarta época não consegue levar a melhor sobre o seu colega de equipa. Mais ainda, foi colocado num canto por um jovem talento o que poderia ser a sentença final noutras estruturas. Não na Mercedes. Toto Wolff falou com Bottas entendeu as suas necessidades e por isso na qualificação deu uma mensagem de apoio, algo que foi acordado entre ambos. É uma situação rara mas que mostra como a Mercedes está na vanguarda em tudo.

Outras equipas como a Red Bull, por exemplo gostam de colocar pressão, de ameaçar e de dispensar sem apelo nem agravo. O caso de Alex Albon deverá ser o primeiro em que a equipa austríaca tem usado de paciência para trazer o melhor do jovem tailandês. Na Mercedes o bem estar de todos vem em primeiro lugar e cada um é visto como um individuo com necessidades próprias. A Mercedes tem assim o melhor carro da grelha e o melhor ambiente para se trabalhar. O resultado? Claramente à vista de todos.