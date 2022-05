F1: Mercedes nega que Lewis Hamilton tenha tocado no carro de Max Verstappen | AutoSport

Surgiram imagens na internet que mostravam Lewis Hamilton a tocar no carro de Sergio Pérez. As imagens começaram a correr nas redes sociais, que não demoraram a relembrar o episódio do Brasil, com Max Verstappen a ser multado em 50 mil euros por ter tocado na asa traseira do monolugar do britânico.

Em resposta, um porta-voz da Mercedes disse : “Ele voltou a pé para o paddock do seu teste antidoping no centro médico e não tocou em nenhum carro”.

Num vídeo que circula também nas redes sociais, é possível ver que Hamilton evita tocar no carro, pelo que a polémica faz pouco sentido.

From this… doesn’t look comparable to the Verstappen Brazil incident. Appears he’s just walking through.



You’re normally not supposed to enter parc ferme, regardless of whether you’re a driver or not, but this doesn’t appear to be the hoopla being suggested. https://t.co/ASnWsjek8H