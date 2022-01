F1, Mercedes nega pressão para despedir Michael Masi | AutoSport

A Mercedes continua a negar que o facto de ter abandonado o recurso face à decisão do seu protesto pós GP de Abu Dhabi, tenha alguma contrapartida e que essa contrapartida possa ser o despedimento de Michael Masi.

Circulam rumores que a Mercedes terá feito algum tipo de acordo que envolva a saída de Michael Masi como diretor de corrida, mas a Mercedes nega.

Toda a gente sabe que a decisão de Masi retirou toda a vantagem que a Mercedes tinha construído até aquela fase da corrida, mas o que desagradou fortemente a Mercedes foi o facto de Michael Masi ter optado pelas partes do regulamento que colocavam Lewis Hamilton e Max Verstappen juntos em pista, com uma volta pela frente.

Agora, a Mercedes está à espera da investigação da FIA, mas nega que Masi esteja nessa equação, para além do óbvio, claro.

A BBC informa que uma “fonte superior” lhes revelou que a Mercedes “desistiu do seu apelo contra os resultados da corrida depois de ter acordado um acordo de quid pro quo com a FIA”, e que: “este acordo significa que Masi e o chefe de assuntos técnicos da FIA, Nikolas Tombazis, deixariam de estar nas suas posições para a época de 2022”.

Mohammed ben Sulayem, nova Presidente da FIA diz que está a levar muito a sério este assunto.