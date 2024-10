F1: Mercedes não vai abdicar de 2025 a pensar em 2026

A Mercedes está a enfrentar o desafio de compreender o seu desempenho flutuante na atual era do efeito de solo da Fórmula 1, mas não tem qualquer intenção de esquecer a época de 2025 para se concentrar nas grandes alterações regulamentares que se avizinham em 2026.

Apesar de uma temporada de altos e baixos o chefe da equipa, Toto Wolff, insiste que a Mercedes vai continuar a lutar pelas vitórias em cada temporada. Wolff salientou que, apesar de a preparação para 2026 começar mais cedo do que o habitual, a equipa não vai abandonar os seus esforços para 2025. Ele enfatizou que a Mercedes continua a lutar por vitórias e pódios e não vai se contentar com posições intermediárias.

A Mercedes tem tido dificuldade em compreender por que razão o desempenho do seu carro pode variar drasticamente de corrida para corrida, algo com que a maioria das equipas de topo – exceto a McLaren – também se debate. Wolff referiu a complexidade dos fatores de desempenho, como a força descendente, as condições da pista, os pneus e outros, o que dificulta identificar as causas exatas das mudanças.

“Este é o cerne da questão todos os anos, e especialmente quando se tem uma mudança regulamentar tão grande, será que comprometemos um ano ou o outro?” disse Wolff, numa entrevista exclusiva ao Motorsport.com. “Mas eu gostaria de seguir o lema de Niki [Lauda], quando perguntado. ‘Preferes ganhar este ou o próximo? E ele respondia: ‘As duas coisas’. Por vezes é muito menos complexo do que se pensa. Provavelmente, a transição de pessoas e capacidades para os regulamentos de 2026 vai acontecer um pouco mais cedo do que aconteceria com os regulamentos estáveis, mas não vai mudar o jogo. Ninguém vai desligar as máquinas em janeiro, a menos que não se esteja mesmo em lado nenhum. Mas não há nada a ganhar, porque entre o P10 e o P7 não faz qualquer diferença para nós. Estamos a lutar por vitórias e pódios, e não podemos desistir.”

Embora a Mercedes tenha tido momentos de sucesso esta época, Wolff admitiu que a equipa ainda está longe de estar onde quer estar no campeonato, uma vez que a diferença para as equipas líderes continua a ser demasiado grande. No entanto, ele acredita que cada sessão é valiosa para aprender e otimizar o desempenho para o próximo ano.