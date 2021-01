F1: Mercedes não usa George Russell nas negociações com Lewis Hamilton

Depois da fantástica estreia de George Russell pela Mercedes no GP de Sakhir, muito se tem falado da possibilidade do jovem britânico entrar em cena caso as negociações com Lewis Hamilton não cheguem a bom porto.

Chegou-se mesmo a dizer que Russell poderia ser usado como trunfo da Mercedes para baixar o valor do contrato de Hamilton, mas Toto Wolff negou essa “jogada”:

“Temos uma relação forte [com Hamilton] e alcançámos muito sucesso juntos no passado. Queremos continuar isso e ganhar ainda mais no futuro. Mas por vezes temos de falar disso em pormenor e isso ainda nos leva algum tempo”, disse Wolff à ORF. ”Nunca jogámos a carta George Russell. Ele fez um grande trabalho e um dia piltará um carro de topo, mas a nossa longa parceria não se destina a ser usada como uma ameaça. Sabemos que queremos continuar a correr juntos, mas esse contrato ainda não chegou’,’ concluiu o chefe da equipa Mercedes.