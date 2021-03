F1: Mercedes não irá falar com outros pilotos antes

A Mercedes não começará a falar com outros pilotos antes de ter a situação esclarecida com a atual dupla. Toto Wolff deixou bem claro que a equipa não anda a pescar outros pilotos para 2022 e que a prioridade está em Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, cuja renovação de contrato deu que falar:

“Temos uma compreensão mútua do que queremos fazer no futuro, e isso será também o caso nas discussões com Lewis no futuro”, disse Wolff. “Max [Verstappen] é certamente um jovem piloto excecional que estará no radar de todos no futuro. Como eu disse antes, não estamos a namorar outros pilotos antes de termos um entendimento claro com os nossos dois pilotos. Acordámos com Lewis que queremos retomar as discussões muito mais cedo este ano para evitar uma situação como a que tivemos em 2020”.

Sobre a situação enfrentada tanto por Bottas como por Russell, Wolff disse: “Valtteri vai ter sempre o apoio incondicional da equipa, o que não vai mudar em 2021, de modo a ter o melhor desempenho possível. Ele sabe que está nas suas próprias mãos influenciar o futuro. Quanto ao George, também sabemos o que contamos com ele, e o futuro é brilhante para o George em qualquer caso, e o seu futuro depende de como a situação do piloto dentro da Mercedes se desenvolve”.