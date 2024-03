F1: Mercedes não consegue encontrar respostas…”no computador portátil”. | AutoSport

“O grande fator é que nos faltam as curvas de alta velocidade e somos muito fracos. Estamos a perder downforce para além dos passos que teríamos com uma asa traseira maior. Há algo que não compreendemos, porque somos rápidos em todos os outros lugares e, quando temos uma asa traseira mais pequena, compensamos o que estamos a perder nas curvas, mas é apenas na alta velocidade que estamos a perder todo o tempo por volta.”

Se o neerlandês não estivesse e o outro piloto da Red Bull fosse do nível de Sergio Pérez as corridas teriam sido bem mais equilibradas…

A liderança, a equipa de mecânicos, a equipa de boxes para as trocas de pneus. Até o ‘meteo-man’, o homem da meteorologia é importante. E desde o início de 2022 que a Red Bull ganhou uma vantagem do estilo da que a Mercedes teve de 2014 para a frente, até 2020, que se foi diluindo com o tempo.

Uma equipa de F1 é exatamente a mesma coisa, pois é também composta por uma grande variedade de profissionais que trabalham juntos para projetar, construir, operar e manter os carros de corrida, e para dar suporte aos pilotos durante as corridas. Claro, tudo começa nos pilotos, mas estende-se com grande importância à engenharia, engenheiros de design, responsáveis ​​por projetar e desenvolver o carro, incluindo aerodinâmica, chassis, motor e sistemas eletrónicos, engenheiros de pista, engenheiros de dados, mecânicos, estrategistas de corrida, departamento médico, até o Marketing e comunicação é importante.

Ainda agora, Toto Wolff admitiu que a Mercedes está a enfrentar um problema “fundamental” com o seu Mercedes W15. Wolff diz que: “As nossas simulações apontam-nos para uma direção, para uma gama de afinações que podemos escolher, (…) é uma coisa mais fundamental (…) mas não conseguimos encontrá-la no computador portátil”.

