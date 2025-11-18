F1: Mercedes modera entusiasmo antes de Las Vegas

Toto Wolff procurou moderar o entusiasmo em torno da Mercedes antes do Grande Prémio de Las Vegas, apesar do domínio absoluto que a equipa exibiu na edição anterior. O diretor-executivo da formação alemã sublinha que o contexto técnico de 2025 é distinto e que não há garantias de repetir o resultado de 2024.

No ano passado, George Russell e Lewis Hamilton assinaram uma exibição de força em Las Vegas, liderando todas as sessões de qualificação e conquistando uma dobradinha final graças ao bom comportamento do W15 em condições frias. Contudo, Wolff alerta que o W16 é um carro diferente, com características que podem não oferecer a mesma vantagem.

Embora o programa competitivo tenha sido antecipado para horários teoricamente mais quentes, uma frente fria ameaça anular esse efeito, tornando as condições imprevisíveis. Este fator ganha ainda mais importância numa fase decisiva do campeonato, com a Mercedes a defender o segundo lugar no Mundial de Construtores, 32 pontos à frente da Red Bull e 36 da Ferrari.

Wolff rejeitou a ideia de que Las Vegas possa ser a última grande oportunidade de vitória da equipa em 2025, recordando fins de semana em que as expectativas não se confirmaram. Exemplos como Silverstone ou Spa são, para o austríaco, prova de que a Mercedes já foi surpreendida em sentidos opostos de um ano para o outro, tal como sucedeu no Brasil.

Turn up the lights 🚨 This weekend we're racing on the streets of Las Vegas, baby 👊 🎨 x @amirmrzae pic.twitter.com/B3KI2XiHPb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 18, 2025

Ao comentar a comparação com 2024, Wolff afirmou: “Gostava de ter mantido exatamente o mesmo carro do ano passado. Mas isso já não é possível. Temos de analisar que carro precisamos para Las Vegas, qual será a temperatura ambiente e perceber se podemos replicar aquela performance. Mas duvido.”

Questionado sobre se esta será a melhor oportunidade para mais uma vitória em 2025, respondeu: “Não quero definir expectativas com base no resultado do ano passado. Já fomos surpreendidos antes. Dominámos no Brasil num ano e no seguinte não estivemos em lado nenhum. Vamos para Las Vegas de mente aberta, prontos para trabalhar e ver o que conseguimos fazer.”